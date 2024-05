Anche Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia impegnati ad Imola, in occasione del Gran Premio del Made in Italy

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sono impiegati nei servizi preposti al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza e all’incolumità dei tifosi in arrivo a Imola da ogni parte del Mondo (ne sono previsti oltre 200.000), in occasione della “Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2024”, un appuntamento dal 17 al 19 maggio 2024 presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

In caso di necessità, i tifosi possono chiamare il 112, Numero di emergenza Unico Europeo, gratuitamente da rete fissa o mobile anche quando il telefono non ha SIM, è bloccato o non si ha credito telefonico. La richiesta di soccorso sarà gestita dalla Centrale Operativa dei Carabinieri che coordinerà l’intervento avvalendosi dei militari impiegati nelle zone di accesso dell’autodromo, garantendo una risposta rapida al cittadino.

La Guardia di Finanza sarà presente con una serie di iniziative in occasione del 250º Anniversario di fondazione del Corpo.

In tale contesto, sono state allestite due aree espositive, una nel centro storico di Imola e l’altra all’interno dell’Autodromo.

Nella prima, nella centrale Piazza Matteotti e, nella giornata di domenica 19 maggio, presso la rotonda di viale Dante, grazie alla collaborazione del Museo Storico del Corpo, saranno presenti autovetture e moto storiche già utilizzate per il servizio operativo dalla Guardia di Finanza.

La seconda area espositiva, allestita in un apposito spazio prospiciente la fan zone dell’Autodromo, sarà caratterizzata dalla presenza di un elicottero di ultimissima generazione modello AW/169M della Sezione Aerea di Rimini, nonché di un simulatore di volo, messo a disposizione, unitamente ad altre strumentazioni, dal Centro di Aviazione del Corpo.

Presso questa area espositiva saranno presenti ulteriori autovetture e moto storiche della Guardia di Finanza.

Gli spettatori della manifestazione sportiva di rilievo internazionale, a tal proposito, oltre a poter assistere all’illustrazione delle strumentazioni e delle potenzialità di impiego dell’avanzato aeromobile della Guardia di Finanza, potranno anche vivere l’emozione del volo, attraverso il realistico simulatore, con l’ausilio dei piloti delle Fiamme Gialle presenti in questi giorni a Imola.

Di cornice all’evento sono state organizzate numerose iniziative per tutta la città di Imola, dunque, in previsione saranno circa 200.000 le persone che si recheranno in questi giorni nel nostro territorio.

In considerazione della caratura dell’evento, la Questura ha predisposto uno strutturato servizio di ordine pubblico, al fine di garantire tutte le misure di safety & security, con il coinvolgimento delle altre forze di Polizia e di tutti gli attori che partecipano alla organizzazione di questo evento.

Nello specifico la Polizia di Stato ha disposto l’impiego del personale con diversi compiti, tra cui:

– servizi di controllo del territorio sull’area esterna dell’autodromo, per prevenire qualsiasi tipo di azione illegale o iniziativa volta a turbare la sicurezza pubblica, mediante gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e le unità specializzate U.O.P.I. per servizi di vigilanza antiterrorismo;

– servizi di bonifica all’interno all’autodromo ad opera delle unità specializzate antiesplosivo;

– presidi fissi agli incroci e nelle aree esterne dell’autodromo per prevenire eventuali accessi abusivi o situazione di pericolo;

– servizi di ricognizione mediante le unità operative del Reparto volo per attività di ricognizione e perlustrazione aerea durante tutta la manifestazione.

Nell’ambito della Cooperazione Internazionale di Polizia, considerato il rilievo internazionale del Gran Premio, sono stati attuati specifici servizi congiunti per la tutela della sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati, con la partecipazione della Polizia di altre nazionalità europee.

Di notevole spessore è anche l’impegno messo in campo dalle Specialità della Polizia Ferroviaria e della Stradale: in un caso, anche, per gestire le conseguenze dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord, indetto per la giornata del 19 maggio che ha richiesto un potenziamento delle forze da mettere in campo; nell’altro, per organizzare servizi lungo la rete viaria ordinaria e lungo la rete autostradale per gestire l’ingente flusso di automobilisti, eventuali rallentamenti o emergenze.

E’ il 19 maggio la giornata di gara, ed è quella che ha visto la Questura impiegare il maggior numero di operatori, tra cui anche personale medico e infermieristico del Servizio sanitario della Polizia di Stato, per un totale di circa 200 uomini.