Soliera: un quadro donato per ricordare Umberto Zaccaria

Sabato 18 maggio alle ore 15.30 la sala consiliare del Castello Campori di Soliera, in piazza Fratelli Sassi, ospita una cerimonia in ricordo di Umberto Zaccaria, artista e critico d’arte, ideatore della Biennale Nazionale di Pittura “Città di Soliera”, scomparso nel 2015, personalità preziosa per Soliera tanto che nel 2009 gli era stata conferita la cittadinanza onoraria. L’occasione per questo appuntamento è offerta dalla donazione di un quadro fatta dalla famiglia dell’artista al Comune di Soliera, alla presenza delle autorità e di Manuela, figlia di Umberto.

A proporre un elogio “Umberto Zaccaria, artista e uomo” sarà il pittore e critico d’arte Nevio Bedeschi, già direttore dell’Accademia di Faenza che tuttavia, per ragioni di salute, non potrà essere presente. La relazione verrà letta da Margareth Baraldi, presidente degli Amici dell’Arte di Soliera.

Zaccaria ha vissuto l’arte come mestiere, con un senso di coinvolgimento totale, sempre attento alle novità. La manifestazione è aperta al pubblico e sono stati invitati tutti i protagonisti delle precedenti edizioni dei premi di pittura.

Le iniziative degli Amici dell’Arte di Soliera proseguiranno in autunno con una visita guidata al duomo di Modena e una relazione del giornalista e critico d’arte Michele Fuoco presso il centro culturale Il Mulino.