Giochi, musica, danza e folklore a Fiorano: ecco i prossimi appuntamenti del Sempre Maggio

Prosegue il Sempre Maggio Fioranese con tanti eventi per tutti i gusti! E così lungo il prossimo weekend la rassegna organizzata da più di vent’anni dal Comitato Fiorano in Festa, prevede: sabato 18 maggio una “Giornata dedicata ai Giochi” che partirà di primo mattino, e dalle 21.30 avremo Le Orme in un concerto live; il giorno seguente, domenica 19, lo spettacolo di danza “Alquimia in Show” con esibizioni a cura della Scuola Alquimia Dance. Tutto questo sempre in Piazza Ciro Menotti.

In ultimo, dopo il weekend, lunedì 20 maggio alle ore 21.00 torna il tradizionalissimo appuntamento fioranese di “Andam A Vegg” giunto alla 55esima puntata. Presenti tutti i protagonsti che ci hanno accompagnato fin qui, a partire da Luigi Giuliani e Giuliana Cuoghi. A due imprenditori locali Marco Malverti e Giovanni Indulti sarà dato il premio riconoscenza da parte dell’Associazione Leongatto a che assieme a Fiorano in Festa hanno contribuito alla realizzazione di tutte le puntate.