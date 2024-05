Fiorano Modenese: approvato il bilancio consuntivo 2023

Due settimane fa, durante l’ultimo consiglio comunale è stato approvato il bilancio consuntivo dello scorso anno, che si è chiuso con un avanzo complessivo di circa 12 milioni e mezzo, di cui 5 milioni e mezzo di avanzo libero, disponibile per nuovi investimenti. Si tratta di un grande risultato, perché sommando a questa cifra l’avanzo vincolato a interventi sulle strade (derivanti da oneri di urbanizzazione) e l’avanzo destinato a ulteriori investimenti, la somma che la prossima Amministrazione potrà impiegare per nuove opere pubbliche sale a circa 6 milioni e mezzo.

L’indebitamento del Comune a fine 2023 è sceso a circa 6,5 milioni di euro: una riduzione veramente cospicua se consideriamo che nel 2014 il debito ammontava a 25,6 milioni. Il rendiconto 2023 evidenzia poi una spesa per servizi sociali e scolastici di ben 6 milioni di euro, con una partecipazione media delle famiglie al pagamento dei servizi scolastici ed educativi del 38,4% della spesa. Il costo medio a carico delle famiglie per il servizio dei nidi e del Centro per le famiglie ammonta al 27% del totale.

L’approvazione del bilancio 2023 è avvenuta senza nessun voto contrario, con 9 voti favorevoli e l’astensione delle minoranze. Il Comune di Fiorano si pone poi i tra i Comuni virtuosi quanto alla spesa di personale, in quanto questa ammonta al 23 % della spesa corrente.

Infine, rispetto al servizio rifiuti, il Consiglio ha approvato le tariffe TARI per il 2024 lasciandole sostanzialmente immutate, con anzi una tendenza alla diminuzione complessiva dello 0,6% e con una differenziazione dei rifiuti che ha già superato l’obiettivo prefissato dell’84% grazie anche al nuovo sistema di raccolta e alla solerzia dei cittadini fioranesi.