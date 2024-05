Bologna Fashion week, prima edizione 2024

È Manuela Arcuri, la popolarissima modella, presentatrice tv e attrice italiana, la madrina della prima edizione 2024 della BOLOGNA FASHION WEEK (la quarta da quando è stata lanciata nel 2022), il grande evento di Moda, Bellezza, Arte, Spettacolo e Divertimento, che quest’anno ritorna sotto le Due Torri con due serate già sold out: il 17 Maggio, ore 19,30, nelle sale del Sympò Ex Chiesa (Via Delle Lame 83, Bologna) e il 18 Maggio, ore 19,30, nelle sale del Relais Bellaria Hotel (Via Altura 11 bis, Bologna).

Realizzata con la partnership di Confesercenti Bologna, questa edizione 2024 della BOLOGNA FASHION WEEK porterà all’attenzione degli appassionati e degli specialisti l’estro e la genialità dei maggiori stilisti di moda dell’Emilia Romagna e di tutta Italia. Per due giorni Bologna accederà nella Champions League delle Città Europee della Moda.

La due serate di BOLOGNA FASHION WEEK saranno condotte dal presentatore itinerante Jack Bonora, noto giornalista tv.