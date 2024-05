Armonia e benessere per gli ambienti: il tema della Clerkenwell Design Week 2024 di Ceramiche Caesar

Ceramiche Caesar, eccellenza nel settore delle superfici ceramiche di alta qualità, annuncia la propria partecipazione alla Clerke nwell Design Week 2024, in programma dal 21 al 23 maggio a Londra. Quest’anno Caesar è anche sponsor dell’iniziativa, che rappresenta uno dei principali appuntamenti del Regno Unito dedicati al design.

Questo prestigioso evento rappresenta un’opportunità unica per esporre la propria collezione di punta, Join, e condividere i valori e gli impegni dell’azienda con un pubblico internazionale sempre più esigente e sempre più attento alle novità e alle suggestioni che solo il Made in Italy è in grado di generare.

Un talk di contenuto, una giornata dedicata al benessere e all’armonia, un’esperienza artistica immersiva ed eclettica: tutto questo è Ceramiche Caesar alla CDW 2024.

Join: l’Armonia tra Creatività e Materia

La collezione Join di Ceramiche Caesar sarà protagonista della Clerkenwell Design Week 2024. Con Join, Ceramiche Caesar unisce la creatività della fantasia alla concretezza della materia, offrendo una gamma di superfici che si distinguono per l’elegante minimalismo contemporaneo unito a una ricca palette cromatica. Join rappresenta l’ideale simbiosi tra design innovativo e sostenibilità ambientale facendo suo il messaggio che Ceramiche Caesar ha deciso di portare a quest’edizione dell’evento londinese.

Wellbeing and Interiors: il Talk Curato da Dezeen

In occasione della Clerkenwell Design Week, Ceramiche Caesar collaborerà con la prestigiosa redazione della rivista Dezeen per organizzare un talk dedicato al benessere e agli interni. Il panel, moderato dal vice-direttore di Dezeen Cajsa Carlson, vedrà la partecipazione di rinomati interior designer, tra cui Oskar Kohnen, Iwan Halstead di Daytrip Studio e Tola Ojuolape. L’obiettivo sarà esplorare come il design sostenibile possa creare ambienti che promuovono il benessere psicofisico attraverso l’uso di materiali e colori appropriati.

Join Interactive Kaleidoscope Experience: Opera d’Arte di Joy Collective

Presso lo stand di Ceramiche Caesar, gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza artistica interattiva legata alla collezione Join. L’opera, realizzata dal collettivo Joy Collective, esplorerà la versatilità e la bellezza della collezione attraverso un suggestivo caleidoscopio di colori e forme.

Una lezione di yoga per rigenerarsi

Ceramiche Caesar organizzerà una lezione di yoga dedicata al benessere, offrendo agli ospiti l’opportunità di rilassarsi e rigenerarsi durante l’evento. L’evento sarà gestito nel parco Spa Field, dove gli organizzatori della Design Week hanno allestito l’area Design&Meet per consentire ai brand partecipanti di incontrare la community locale del design. Inoltre, attraverso una collaborazione con Yodomo, sarà proposto un workshop sul collegamento tra colore e benessere, esplorando il ruolo dei colori nella psicologia umana e nell’ambiente circostante.

Ceramiche Caesar invita tutti gli appassionati di design e architettura a partecipare alla Clerkenwell Design Week 2024 e a scoprire la bellezza e l’innovazione della collezione Join.