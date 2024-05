UniCredit, apertura straordinaria di Palazzo Magnani per la Giornata Internazionale dei Musei

UniCredit apre le porte della sua storica sede, in via Zamboni 20 a Bologna, sabato 18 maggio dalle 9 alle 20, in occasione delle iniziative che rientrano nel programma 2024 della Notte Europea dei Musei e della Giornata Internazionale dei Musei coordinato da Città metropolitana di Bologna e Settore Musei Civici Bologna.

In programma un avvincente viaggio nel tempo tra le sale della Quadreria di Palazzo Magnani. Qui i partecipanti saranno guidati alla scoperta dei segreti e dei dettagli nascosti dietro le opere della collezione che spazia dal Rinascimento al Settecento, fino alla sezione più contemporanea.

Sono previsti inoltre due laboratori didattici dedicati ai bambini da 6 a 10 anni, organizzati con la collaborazione della società di divulgazione scientifica Pleiadi.

Ad ogni tappa di questo viaggio i piccoli partecipanti e i loro genitori saranno invitati a interagire attivamente con le opere attraverso giochi, indovinelli, sfide e riproduzioni dal vivo. Una visita guidata interattiva, a caccia di dettagli, storie antiche, simboli, curiosità e stili.

Due i turni disponibili per i laboratori (della durata di un’ora): alle 11 e alle 15.

Per iscrizioni scrivere alla seguente e-mail: unicreditartcollection@unicredit.eu

Maggiori info sul sito: https://artcollection.unicredit.eu/it