Nello zaino una trentina di grammi di droga: 17enne denunciato a Campagnola Emilia

Sabato pomeriggio poco dopo le 18:00, insieme ad alcuni amici si trovava all’interno dell’area adibita a piazzale delle corriere a Rio Saliceto, quando è stato sottoposto a controlli da parte di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, impegnata in un servizio di controllo del territorio. Alla richiesta dei militari circa il possesso di eventuali sostanze stupefacenti, uno dei presenti estraeva dallo zaino due pezzi di sostanze stupefacente, rispettiva del peso di 28 e 1 grammo. La successiva preliminare ispezione sullo smartphone del giovane, consentiva ai carabinieri di acquisire elementi circa la presunta responsabilità in ordine all’illecita attività di compravendita di stupefacenti.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna un minore 17enne reggiano, sequestrandogli sia lo stupefacente detenuto verosimilmente ai fini d spaccio, che lo smartphone posseduto. La Procura presso il tribunale per i minorenni del capoluogo felsineo, condividendo con le attività degli operanti, convalidava il sequestro.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.