Casa Bondi: due edifici un unico sogno. L’inaugurazione dei nuovi spazi della Biblioteca Comunale di Castenaso

Casa Bondi, la biblioteca comunale di Castenaso, dopo un mese di chiusura, riapre i battenti con una veste completamente rinnovata. Nuovi arredi e spazi che saranno accessibili già da questa settimana. Un progetto realizzato con la partecipazione dei partner Fondazione Helpida, BCC Felsinea e la collaborazione delle associazioni Biblioteche Pianura Est, Fondazione Blue Butterfly, Pro Loco Castenaso, Comitato Commercianti Castenaso, Associazione Villanova Km 0.

Tre giorni di festa e tanti linguaggi diversi, il programma avrà inizio giovedì e sarà dedicato alla parola. La serata intitolata Leggi che ti passa! prenderà il via dalle 17 alle 19.00 con il laboratorio di improvvisazione teatrale, To Play – Il Gioco delle parti, dedicato ai ragazzi dagli 11 anni a cura di Zoe Teatri. Dalle 17 alle 20 sono in programma i consigli di lettura della libreria Biblion di Granarolo a cura delle volontarie del Servizio Civile. Alle 18.30 l’autore Danilo Masotti dialogherà con Alessandro Berselli. A seguire l’inaugurazione del progetto di Casa Bondi, dei nuovi arredi e della riorganizzazione degli spazi con Fondazione Helpida e BCC Felsinea.

La musica sarà la protagonista della serata di venerdì 17 maggio 2024. Dalle 17 alle 19 i bambini potranno scoprire forme e materiali degli strumenti musicali, all’interno del laboratorio Senti…che suono! a cura della Fondazione Blue Butterfly E.T.S. A seguire Vibrazioni di seta, un concerto di musica tradizionale cinese con Fu Wanying. La serata si concluderà alle 20.30 con l’iniziativa Dalla coltura alla Cultura, nell’ambito del Festival Narrativo del Paesaggio.

La giornata conclusiva sabato avrà come tema il gioco. Dalle 10 Cucu’, Pam Pam, Toc Toc, una serie di giochi musicali per bambini dai 0 ai 4 anni a cura della Fondazione Blue Butterfly. Dalle 10.30 le volontarie Nati per Leggere consegneranno ai bambini i peluche che hanno lasciato all’interno del cantiere per supervisionare i lavori, durante il mese di chiusura. Sempre alle 10.30 è in programma Montessori – Coding, un laboratorio per familiarizzare con la programmazione informatica, per bambini dai 7 agli 11 anni insieme a Cristina Venturi, Associazione Montessori di Bologna.

In occasione della II edizione della Giornata del Gioco a Castenaso, verranno organizzate diverse iniziative nel pomeriggio. Con GioCastenaso verrà dato spazio al gioco in tutte le sue forme dai giocattoli antichi ai videogames, in occasione di GioCastenaso, Ludopuzzle e Ludus in Tabula un viaggio fra i giochi delle epoche egiziana, romana e medievale, curata dal Muv. Infine, Costruiamo con la Carta, un laboratorio di Origami a cura dei volontari e delle volontarie della Parrocchia San Giovanni Battista OraGioMinion.

La giornata si concluderà con un’attività di Retrogaming all’interno della biblioteca Ragazzi, a cura di Bologna Nerd e Tilt! Gioco degli scacchi e dama gigante: un angolo dedicato al gioco degli scacchi, un’occasione per conoscere le regole e le strategie di gioco e una dama gigante per divertirsi e giocare insieme. A cura di Fausto Govoni. Dalle 18 alle 22 sarà la volta dell’Escape Room La strega oscura, per ragazzi/e dagli 11 anni.

Oltre alle iniziative in programma per la riapertura di Casa Bondi, è in programma il prossimo fine settimana La Notte Europea dei Musei e con l’occasione il MUV organizza due importanti iniziative. Sabato 18 maggio 2024 dalle 20 alle 23, il giardino ospiterà un accampamento Villanoviano con dimostrazione di antichi mestieri in collaborazione con l’associazione di rievocazione storica Legiones in Agro Boiorum e con la Comunità Ellenica. Domenica 19 maggio, invece, dalle 15.30 alle 18.30 all’interno dell’accampamento ci saranno la dimostrazione della vestizione del guerriero e degli antichi mestieri. Dalle 16.30 è in programma la visita guidata con l’archeologa.