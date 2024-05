Tanti eventi al Cinema Teatro Astoria di Fiorano

Nei prossimi giorni tanti eventi per tutti i gusti a Fiorano Modenese, in particolare presso il Cinema Teatro Astoria (Piazza Menotti 8). E così giovedì 16 maggio alle ore 21.00 ci aspetta “Ciak si canta” dei Nonsologospel Choir (Scuola corale Puccini), spettacolo musicale diretto dalla Maestra Sandra Gigli. Le colonne sonore di alcuni grandi film interpretate a 4 voci e dai solisti del coro. Il costo del biglietto è di 15 euro e il ricavato sarà devoluto per l’allestimento di un’auto medica. Info e prevendite: 346-1270727 (Morena) oppure 338-4061855 (Sandra).

Venerdì 17 maggio sempre alle 21.00 l’associazione I Palcoscemici (foto) presenta il divertente spettacolo “Dimmi con chi vai” per la regia di Mirco Bertolini. Ingresso a offerta libera a partire da 10 euro e i proventi saranno devoluti in beneficienza all’associazione fioranese di soccorso medico AVF.

In ultimo, sabato 18 maggio ore 16.30 il Circolo Culturale Nuraghe presenta un importante omaggio a Gigi Riva. Sarà presente Luca Telese, autore del libro “Cuori Rossoblu” che dialogherà con il giornalista Gian Paolo Maini. A seguire proiezione del docufilm su Gigi Riva realizzato dal regista Riccardo Milani: “Nel nostro cielo un rombo di tuono”. Ingresso libero e gratuito.