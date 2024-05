Sport e solidarietà per aiutare i bambini, il Team Enjoy dona 22 zaini pediatrici al 118 di Modena

Sport e solidarietà. Ruota intorno a questo binomio la nuova donazione promossa dal Team Enjoy col sostegno di Emimed, che si occupa di attrezzature per il soccorso sanitario e l’emergenza urgenza. Grazie a questa collaborazione le ambulanze del 118 di Modena potranno contare su 22 nuovi zaini pediatrici appena consegnati, che contribuiranno in maniera decisiva agli interventi d’emergenza in cui sono coinvolti i giovani pazienti.

La consegna degli zaini è avvenuta nei giorni scorsi presso la sede del 118 di Modena alla presenza del presidente di Team Enjoy Nicola Ortugno; il Responsabile del servizio Emergenza territoriale 118 Modena, Marcello Baraldi; Maurizio Magaria e Guido Gasparini, rappresentanti e soci di Emimed.

A rendere possibile la raccolta di fondi per la donazione è stato il Memorial Marco Rambaldi, torneo interospedaliero di calcio a 5 in ricordo del primario di Anestesia, Terapia Intensiva e rianimazione dell’Ospedale di Baggiovara scomparso prematuramente nel 2014, che ha messo di fronte oltre sedici reparti degli ospedali della provincia.

La manifestazione, organizzata sempre dal gruppo di volontari del Team Enjoy, ha visto l’adesione degli ospedali di Baggiovara, Policlinico, Vignola, Sassuolo, Hesperia e Villa Igea con centinaia tra medici, infermieri, Oss e tecnici e la partecipazione anche di una decina di donne. Il torneo si è concluso domenica 12 maggio con la finalissima tra le squadre della Radiologia del Policlinico e la Sala Operatoria di Baggiovara, con la vittoria di quest’ultima ai rigori in un match con tanto agonismo, ma altrettanti sorrisi e voglia di divertirsi.