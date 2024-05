(Rettifica) Incendio di biomasse nella notte presso lo stabilimento di Massa Finalese

RETTIFICA

In merito al principio di incendio che ha interessato la centrale situata nel modenese, a Massa Finalese in via Ceresa, Enel Green Power declina ogni responsabilità in quanto l’impianto coinvolto non è più di sua proprietà da diversi anni.

**********

Dalla scorsa notte, autopompa e autobotte dei Vigili del Fuoco di S. Felice con autopompa del distaccamento dei volontari VF di Bondeno (FE) stanno operando per un incendio di cumulo di sorgo trinciato presso lo stabilimento Enel Green Power di via Ceresa a Massa Finalese. Il materiale si trova sotto una tettoia. L’intervento ha permesso di evitarne la propagazione e attualmente è in fase di smassamento e tenuto sotto controllo dalle squadre dei pompieri.