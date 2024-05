Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 15 maggio 2024

Molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse anche a carattere di rovescio e/o temporale. Sul settore orientale nel corso della serata avremo parziali e temporanee schiarite. Attenuazione delle precipitazioni nel corso della serata.

Temperature minime in lieve flessione comprese tra 15 e 18 gradi; massime in diminuzione con valori fra 18 e 22 gradi. Venti deboli-moderati orientali in pianura con rinforzi sul settore costiero e sul mare; da deboli a moderati meridionali sui rilievi. Mare da mosso a molto mosso.

(Arpae)