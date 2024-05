Montecchio: pretestuose informazioni per derubare una donna. Denunciato un 34enne

Stava percorrendo Via Saragat a Montecchio Emilia, quando ha notato un’autovettura che la seguiva. Dal finestrino il conducente le faceva segno di accostare. La vittima, una donna di 62, anni pensando di avere uno sportello aperto, accostava. Scendevano dall’auto due ragazzi, e mentre uno le chiedeva un’informazione stradale, il complice tentava di asportarle la borsa aprendo lo sportello posteriore lato passeggero ma, scoperti, rinunciavano dandosi alla fuga. La vittima riusciva ad appuntarsi il numero di targa della loro autovettura, per poi consegnarlo ai carabinieri in sede di denuncia. I fatti risalgono al 28 febbraio scorso.

I militari, a seguito delle indagini riuscivano a risalire all’intestataria dell’auto la quale, eludendo le investigazioni, forniva generiche dichiarazioni sostenendo di non saper indicare chi avesse in uso il suo veicolo nel giorno del tentato furto. Le successive indagini permettevano ai militari di risalire ad uno dei due rei con il complice che potrebbe essere individuato a breve. Per questi motivi, i carabinieri della stazione di Montecchio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 34enne con l’accusa di tentato furto in concorso e una 23enne con l’accusa di favoreggiamento personale.