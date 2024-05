Aggiornamenti in merito alle chiusure previste in Tangenziale di Bologna, A1, A13 e Diramazione Ravenna

Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 14, alle 6:00 di mercoledì 15 maggio; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata e l’uscita dello svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 maggio, sarà chiuso lo svincolo 8 bis Granarolo Caab, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 Fiera o lo svincolo 9 San Donato.

**

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 maggio; nelle due notti di giovedì 16 e venerdì 17 maggio, con orario 22:00-6:00; dalle 22:00 di domenica 19 alle 6:00 di lunedì 10 maggio. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Reggio Emilia o di Modena sud, sulla stessa A1, o alla stazione di Campogalliano sulla A22 del Brennero.

**

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del ponte sul fiume Adige, nelle quattro notti di mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Boara, verso Padova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria: SR88, via Merlin, viale Porta Adige, SS16 Adriatica e rientrare in A13 a Boara.

**

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 16 e venerdì 17 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Lugo Cotignola, verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Chiusa, SP253 San Vitale, via Piratello, SP114, SP95, via X Aprile e rientrare in Diramazione a Lugo Cotignola.

**

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sullo svincolo Quadrifoglio della Diramazione per Ravenna, dalle 22:00 di questa sera, martedì 14, alle 6:00 di mercoledì 15 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla SS16 Adriatica immette sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ferrara e A14 Bologna-Taranto; sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla D14 Diramazione per Ravenna immette sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara e A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.