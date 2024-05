Sportello Green per le Imprese: nuovi webinar e laboratorio gratuiti sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, rivolti alle imprese dell’Appennino

Tre webinar e un laboratorio gratuiti sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), un’opportunità concreta per le micro, piccole e medie imprese in Appennino. Lo Sportello Green per le Imprese – BIS Brasimone, ideato e gestito dall’Ufficio comune Sviluppo economico, imprese, occupazione di Città metropolitana e Comune di Bologna organizza un secondo ciclo di incontri online organizzato in partnership con AESS ed ENEA e con la collaborazione di Confindustria Emilia Area Centro.

Il primo webinar “Quadro normativo e finanziamenti” si terrà, esclusivamente online, venerdì 17 maggio 2024 dalle 10 alle 11.30. Introdotto dall’ing. Marco Costa, responsabile dell’Ufficio Energia Condivisa di AESS, l’appuntamento sarà dedicato alla cornice normativa che attualmente inquadra il tema delle CER, e vedrà l’intervento di Riccardo Monti, Responsabile Ambiente, Sicurezza, Energia e Territorio di Confindustria Emilia Area Centro, in cui verrà condivisa la prospettiva dell’associazione rispetto alle attuali opportunità per le imprese.

Il secondo webinar “Aspetti giuridici” si terrà venerdì 24 maggio 2024 dalle 14.30 alle 16.

Il terzo webinar “Aspetti economici e business plan” si terrà venerdì 31 maggio 2024 dalle 14.30 alle 16.

Durante i webinar, le imprese dell’Appennino bolognese saranno invitate a proseguire il percorso sulle CER partecipando a un laboratorio in presenza che si terrà a giugno.

Gli appuntamenti rientrano tra le attività di Bologna Innovation Square (BIS), la piattaforma dell’innovazione dell’Ufficio comune sviluppo economico, imprese, occupazione di Città metropolitana e Comune di Bologna.

Per registrarsi ad uno o più eventi del ciclo di incontri: https://shorturl.at/nvEWZ

Cos’è lo Sportello Green per le imprese del Brasimone Lo Sportello Green per le Imprese del Brasimone è il servizio dell’Ufficio comune sviluppo economico, imprese, occupazione di Città metropolitana e Comune di Bologna in collaborazione con l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) per aiutare le micro, piccole e medie imprese dell’Appennino bolognese ad affrontare al meglio la transizione green grazie a informazione, networking e orientamento.

Lo Sportello è sia fisico, con sede a Castiglione dei Pepoli, che online all’indirizzo www.cittametropolitana.bo.it/sportellogreenperleimprese. Sul sito è già possibile consultare notizie e informazioni sui bandi e le opportunità di finanziamento green, registrarsi alla Green Newsletter, conoscere eventi, seminari e laboratori di co-progettazione sui diversi temi della transizione ecologica. Possibilità anche di inviare richieste e prenotare un appuntamento allo Sportello. Lo Sportello Green per le Imprese collabora con vari stakeholder del territorio fra cui ART-ER, Confindustria Emilia Area Centro ed ENEA.