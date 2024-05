Mercoledì, alla Fonderia Aterballetto a Reggio Emilia, la danza Under 35 di Lost Movement

Il 15 maggio in Fonderia sbarcano i Lost Movement, compagnia Under35 nata nel 2011 a Milano e guidata dal coreografo Nicolò Abbattista e dal dramaturg Christian Consalvo. Associata dal 2023 a Sanpapié, altra compagnia di base a Milano che ne supporta l’attività produttiva, Lost Movement attraverserà durante il tour 2024 Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna, Veneto, Piemonte e Toscana grazie al sostegno di MiC e SIAE nell’ambito del Progetto “Per Chi Crea” portando in scena la performance Sehnsucht.

Sehnsucht è una parola-chiave dello spirito romantico tedesco, che indica lo struggimento generato dal desiderio di qualcosa che però sfugge alla nostra presa. Nella performance, che vede in scena Chiara Borghini, Giovanni Careccia, Gioele Cosentino, Arianna Cunsolo, Francesca Lastella, Enrico Luly, Nicoletta Bellazzi e Alessandro Bonacina, questo sentimento si manifesta come il desiderio di raggiungere il limite che ci divide dal prossimo, di mostrarlo, toccarlo. Corpi soli ma dipendenti indagano, in uno spazio comune, i propri limiti in relazione al corpo, allo spazio e al tempo, creando una composizione istantanea diversa ad ogni ripetizione. La musica appositamente composta da Filippo Ripamonti riverbera ed espande i confini spaziali creati dai danzatori.

In occasione della replica di Reggio Emilia, Sehnsucht sarà affiancato da A LOT OF, nuova produzione della compagnia sempre a firma Abbattista/Consalvo liberamente ispirata alla figura del coreografo e danzatore Vaslav Nijinsky. Un terzetto maschile interpretato da Giovanni Careccia, Gioele Cosentino ed Enrico Luly in cui due corpi si amano fino a che se ne inserisce un terzo formando un trio: è il triangolo composto dal leggendario Nijinksy, dalla contessa Romola de Pulszky sua moglie e dall’impresario Sergej Pavlovič Djagilev suo amante; imprevisti e probabilità di un gioco rituale che si intreccia e distorce. L’Après-midi d’un Faune di Debussy e Le Sacre du Printemps di Stravinskij vengono rielaborati e decostruiti con un approccio elettro acustico, in cui il materiale armonico è reiterato sino alla catarsi per sottolineare le sfumature erotiche e folli della poetica tormentata di Nijinsky.

CREDITI

A LOT OF

di Nicolò Abbattista e Christian Consalvo

musiche di Filippo Ripamonti

con Giovanni Careccia, Enrico Luly e Gioele Cosentino

costumi di Leonardo Rossi

coproduzione FLIC – Festival Lanciano in Contemporanea

DURATA 40′

SEHNSUCHT

uno spettacolo di Nicolò Abbattista e Christian Consalvo

musiche di Filippo Ripamonti

con Maria Chiara Bono, Chiara Borghini, Giovanni Careccia, Gioele Cosentino, Arianna Cunsolo, Francesca Lastella, Enrico Luly e Davide Galuppi

con il sostegno di Time To Move , Teatrino dei Fondi, Consorzio Coreografi Danza d’Autore Con.Cor.D.A, Residenze Artistiche Toscane

DURATA 30′

La compagnia Lost Movement è oggi supportata da Sanpapié, Organismo di produzione della danza sostenuto dal MiC

LOST MOVEMENT

La Compagnia Lost Movement nasce nel 2011 da un’idea di Nicolò Abbattista, in collaborazione con Christian Consalvo. Diciotto sono ad oggi le creazioni della compagnia. Le produzioni più recenti vedono il sostegno di importanti enti nazionali: Fattoria Vittadini e Fondazione Milano, Oriente Occidente di Rovereto, OPLAS/Centro Regionale Danza Umbria, Teatrino dei Fondi (Consorzio Coreografico CONCORDA) e Residenze Artistiche Toscane.

Per la distribuzione internazionale, la compagnia è sostenuta da Klub Żak e Gdansk Dance Festival (Polonia), Platform 14 (Germania) e Dance Horizons, un organismo di distribuzione con sede a Edimburgo, Scozia.

La compagnia ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui Danz’è Off 2015 (finalista per Premio Prospettiva Danza e Teatro 2017 di Arteven), selezionata per IDACO festival (New York), Solo Dance Contest (Polonia), vincitrice di Abelianodanza Contest 2018, Time To Move 2019, Nessuno Resti Fuori festival di teatro, città e persone, e Festival Presente Futuro 2022 (Movin’Up 2021-2022, progetto di sostegno alla mobilità artistica e all’internazionalizzazione).

Dal 2023 Lost Movement è una compagnia sostenuta da Associazione Culturale Sanpapié, un organismo di produzione della danza riconosciuto dal Ministero della Cultura.

Nicolò Abbattista si diploma nel 2011 presso il M.A.S di Milano e si laurea nello stesso anno in Comunicazione e Psicologia presso l’Università degli Studi di Milano dove nel 2015 frequenta il Master di I Livello in Spettacolo, Impresa e Società. Nel 2017 e nel 2021 viene selezionato per due master di coreografia di Aterballetto.

Christian Consalvo è autore e dramaturg freelance, si diploma presso il M.A.S di Milano nel 2012 e approfondisce negli anni gli studi di danza contemporanea, teatro, drammaturgia, comunicazione e organizzazione dello spettacolo.

I due fondano la compagnia Lost Movement nel 2011, nel 2015 aprono il Centro di Alta Formazione per la Danza ArteMente, organismo di promozione della danza riconosciuto dal MiC dal 2022. Nel 2019 danno vita a Milano Dancing City. Dal 2022 si occupano della curatela della sezione danza di FLIC – Festival Lanciano in Contemporanea, festival multidisciplinare a prevalenza danza riconosciuto dal MiC.