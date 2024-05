Margherita Buy e Marco Bellocchio al Cinema Olimpia di Reggio Emilia sabato 11 maggio

Sabato 11 maggio 2024 Margherita Buy e Marco Bellocchio saranno a Reggio Emilia per presentare ‘Volare‘, esordio alla regia dell’attrice: insieme incontreranno il pubblico del Cinema Olimpia (via Tassoni 4) alle ore 21.

Il film – presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, e in sala grazie a Fandango distribuzione – vede Bellocchio nel team di produzione.

Per il suo esordio da regista, Margherita Buy sceglie la lievità ironica della commedia a partire da un’esperienza personale: la propria – dichiarata – fobia del volo e un corso per vincerne la paura. Buy interpreta infatti un’attrice di successo, Annabì, che per tutta la vita ha sofferto di aviofobia e a causa della quale ha dovuto rinunciare anche a importanti scritture. Ma ecco il colpo di scena: l’amata figlia è stata accettata da una prestigiosa università americana, sulle coste del Pacifico. E ora? Rinuncerà ad accompagnarla? La rivedrà quando farà ritorno? E se non facesse ritorno? Quel che non ha potuto la carriera, può l’angoscia di perdere la figlia. Così AnnaBì si iscrive a un corso della compagnia di bandiera, pensato proprio per chi ha paura di volare. Lo tiene un comandante con quindicimila ore di volo insieme a una psicologa specializzata. E a seguirlo trova una sorta di caravanserraglio umano, molto variegato: dal dentista che vuole ritrovare il suo grande amore in Messico, alla giovane che vorrebbe rivedere i suoi amati cani che sono in Australia, dal critico acido e supponente, all’agricoltore che vuole conoscere il mondo.

Buy dirige un cast corale di cui fanno parte anche Anna Bonaiuto, Elena Sofia Ricci e nel ruolo della figlia proprio Caterina De Angelis, figlia di Buy anche nella vita vera e di Renato De Angelis, noto chirurgo romano con cui Buy ha condiviso un amore durato 16 anni.

“Volare” restituisce una Buy a proprio agio, probabilmente proprio perché costruita da se stessa su se stessa: “Questo film è nato da una mia esperienza, bellissima, quando sono andata al corso per vincere la mia paura dell’aereo, dopo una vita passata a non viaggiare. Così mi sono avvicinata a dei miei simili, ci siamo conosciuti per un breve periodo ma per me è stata una bellissima condivisione, di una paura che ho sempre pensato mi facesse sentire diversa dagli altri.

Il film è una produzione Kavac Film, Maremosso, IBC Movie, Tenderstories con Rai Cinema, in collaborazione con ITA Airways.

Sabato 11/05/2024 ore 21 – Cinema Olimpia Reggio Emilia

Proiezione “Volare”

Incontro con gli autori Margherita Buy e Marco Bellocchio a inizio proiezione.

Info: www.cinemaolimpia.com