Si è svolta la seconda edizione del “Career Day“ organizzato dall’Istituto Alessandro Volta di Sassuolo. Una bella iniziativa dedicata agli studenti frequentanti le classi quinte della scuola sassolese che hanno avuto l’opportunità di incontrare le aziende del territorio, gli enti di formazione e le associazioni di categoria.

Sotto la gestione del Prof. Andrea Nava, funzione strumentale per l’orientamento in uscita si sono dati appuntamento sotto al portico esterno e l’aula magna del Volta quasi una trentina tra aziende produttive come Panaria Group, Iris Ceramiche, Laminam, Sicer, Torrecid, Italcer, Savoia Italia, Mariner, System Ceramics, Florim, Sacmi, LB, Gruppo Ceramiche Gresmalt, Gruppo B&T mentre Group 80, Savino Del Bene (Logistic Company) e Transmec Group per la logistica.

Per la formazione post diploma, Nuova Cerform; FITSITC (Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative) e ITS Maker. Mentre per la rappresentanza associativa di categoria presenti, Lapam Confartigianato ed ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio) mentre Ranstad e ADHR Group per la selezione delle risorse umane.

Dopo una prima cerimonia di benvenuto alle aziende ed enti partner dell’iniziativa da parte della Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Sabrina Paganelli, si è aperta ufficialmente l’iniziativa che si è protratta per tutta la mattinata.

Le classi suddivise in gruppi hanno avuto tre ore a disposizione per scoprire le particolarità, le proposte e soprattutto i profili più ricercati dalle aziende presenti così come le opportunità di formazione post diploma.

Una mattinata in cui scuola e azienda si sono dati appuntamento per conoscersi meglio e in alcuni casi iniziare già un percorso di avvicinamento quanto mai prezioso per studenti e studentesse prossimi ad una maturità a forte vocazione tecnologica.