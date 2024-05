Maranello, giovedì 9 maggio la presentazione dei candidati della Lista civica Italia del Futuro

Questa sera, giovedì 9 maggio, alle 20:30 presso il Circolo ‘Il Canarino’ di San Venanzio, presentazione dei candidati della Lista civica Italia del Futuro a sostegno della candidatura di Luigi Zironi Sindaco di Maranello.

“Maranello guarda avanti”, questo lo slogan della Lista civica Italia del Futuro che sostiene la candidatura di Luigi Zironi a Sindaco di Maranello alle prossime amministrative di giugno 2024.

Italia del Futuro si presenta con un volto giovane e femminile, con 16 candidati, 9 donne e 7 uomini, dei quali sei under 35. Il capolista è il Presidente d’Italia del Futuro e consigliere comunale uscente Davide Nostrini, biotecnologo medico 23enne, impegnato nel settore privato, che dal 2017 è alla guida del movimento politico modenese nato proprio a Maranello. Seguono: Andrea Bonacorsi, segretario del movimento e studente di psicologia, Laura Adriani, docente di sostegno, Khaoula Kanjaoui, avvocato per i diritti dei migranti, Stefano Busani, medico anestesista e professore universitario, Sara Capelli, docente, Cristina Simonini, chimico e volontaria parrocchiale, Alessandro Degola, studente e assicuratore, Stefano Draghetti, operaio di un’azienda metalmeccanica, Elisa Ferrari, commerciante e volontaria, Gabriele Giuliani, responsabile commerciale estero, Andrea Giovanardi, imprenditore e accolito, Caterina Martinelli, pensionata, Luciana Parrillo, impiegata, Gabriella Ritondo, dirigente d’azienda, Caterina Tacconi, educatrice professionista.

“La lista rappresenta a pieno la pluralità della società civile, con una forte attenzione ai giovani e ai professionisti, commenta il Presidente Davide Nostrini”. “La lista in questi 5 anni è maturata ed evoluta, ci siamo impegnati per costruire un percorso attivo con chi ci aveva votato nel 2019, promuovendo numerose iniziative e garantendo una presenza consistente nelle sedi istituzionali. I volti che hanno scelto di mettersi in gioco” – continua Nostrini – “sono presenti quotidianamente nella vita cittadina e credo questa scelta sia un importante valore aggiunto per Maranello, poiché nel livello locale si attribuisce ancora grande valore alle persone. Scuola, welfare, giovani e formazione lavorativa sono i punti programmatici sui quali in questi anni abbiamo contribuito con passione e studio e da qui parte la nostra campagna, per una Maranello che guarda avanti, partendo dai più giovani e dai più fragili”.