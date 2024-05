Lunedì, nel ridotto del Teatro Comunale di Modena, ultimo appuntamento con ‘Dentro Le Note’

Si terrà lunedì 13 maggio 2024 alle 17:30, al Ridotto del Teatro Comunale di Modena (accesso da Via Goldoni 1, con ingresso libero fino a esaurimento posti) l’ultimo appuntamento con Dentro Le Note, ciclo di incontri collaterali all’Altro Suono festival nato dalla collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia. L’occasione propone un percorso sulla musica di Johann Sebastian Bach e unirà la performance di danza Movimento, della durata di trenta minuti, la visita di una mostra dedicata alle forme di danza e alla musica nel Settecento e un breve incontro con gli artisti dedicato allo stesso tema.

Lo spettacolo Movimento, già andato in scena con successo a Lione, combina hip-hop e danza barocca nel nome della musica di Johann Sebastian Bach. Il ballerino e coreografo Hubert Hazebroucq, la danzatrice hip hop Maria Picardi e la violoncellista Aude Walker-Viry propongono una variazione coreografica nel contesto del progetto di Europa Creativa EUMUT presentato da Teatro Comunale di Modena, dall’associazione musicale Nontenspur di Lipsia e dal complesso barocco Le Concert de l’Hostel Dieu di Lione. Stimolato dalla direzione artistica di Franck-Emmanuel Comte, il progetto fa rivivere la musica di Bach attraverso la commistione con diverse forme della contemporaneità, come la danza hip hop o la rivisitazione di pagine musicali note del grande padre della musica tedesca. Dopo il successo di Babel Bach dello scorso anno, che univa declamazione e musica antica, questa sarà dunque la volta dedicata propriamente alla danza e alle sue forme che hanno pervaso per secoli la musica strumentale occidentale. La performance Movimento si avvale della partecipazione di Hubert Hazebroucq, uno dei massimi esperti di danze antiche la cui compagnia è regolarmente invitata a esibirsi in prestigiosi luoghi del patrimonio culturale, come il Castello di Versailles, il Théâtre de la Reine, la Galerie Dorée de la Banque de France, il Musée National de la Renaissance, e in numerosi festival internazionali fra i quali l’Oude Muziek di Utrecht, in Olanda. Maria Picardi è una delle principali promotrici della cultura hip hop, sia come danzatrice sia con progetti educativi nelle scuole. Il suo talento l’ha portata a esibirsi in tutto il mondo, a New York, Pechino, Parigi e Londra, e in programmi televisivi su Rai e Mediaset. Aude Walker-Viry, una delle musiciste più attive de Le Concert de l’Hostel Dieu, unisce il talento per la composizione alla conoscenza della musica antica su strumenti d’epoca esibendosi in contesti sia cameristici che orchestrali con ensemble come la Jeune Orchestre Atlantique (Herreweghe) e l’Orchestre Français des Jeunes baroque, Les Surprises, Les ArcheTypes, e Viel Lärm Um Nichts di Weimar.

Movimento è stato creato con la regia di Gerrit Berenike Heiter, attrice, danzatrice e docente dell’Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Mannheim e autrice di produzioni internazionali di teatro musicale e allestimenti contemporanei che combinano danza, musica, teatro e performance per Mois Molière Versailles, Freunde der alten Musik Basel, Bach Biennale Weimar, Festival of Baroque Arts in Český Krumlov, Zürcher Barockorchester, Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, Liebhabertheater Schloss Kochberg, Ensemble Ad Fontes, Ensemble Fa7.