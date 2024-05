Il 20/06 a Sassuolo torna  “A cena con il colore”

Il prossimo 20 giugno a partire dalle ore 20.30 in Piazza Garibaldi a Sassuolo torna “A cena con il colore”, evento giunto alla sua sesta edizione. Negli anni precedenti ha registrato il tutto esaurito con più di 400 persone, invitate a trascorrere una serata all’insegna della convivialità e del divertimento, un modo alternativo per riappropriarsi dello spazio urbano e ripopolarlo.

Le aziende associate a Ceramicolor, l’Associazione nazionale colorifici ceramici e produttori di ossidi metallici che fa parte di Federchimica, vogliono regalare alla popolazione emiliana un momento per vivere insieme il proprio territorio e sensibilizzarla, utilizzando il tema del colore, alle attività dei colorifici ceramici, nel modo più spensierato e originale che ci sia: una cena en plein air.

A ogni tavolata, composta da un massimo di 6 persone, verrà assegnato un colore (tra blu, giallo, rosso, verde, rosa, azzurro e arancione) e ai partecipanti verrà chiesto di portare da casa tutto l’occorrente per la cena: cibo, bevande, tovaglia e tutto il materiale necessario per allestire il tavolo assegnato, oltre a un abbigliamento rigorosamente in tinta con il colore.

La cena sarà accompagnata da una serie di esibizioni jazz/swing del gruppo “i Patagarri”,

un quartetto milanese tutto al maschile, che ripercorrerà un excursus di classici italiani, sulle note di twist, jazz, swing e gitano. Intervallato a loro, ci sarà un ritmato Dj-Set che farà da colonna sonora e da corollario di Piazza Garibaldi.

Anche quest’anno, inoltre, l’evento ospiterà una giuria molto interessante: Elisa Bonandini,

Beauty e Style Expert specializzata nello styling del viso e nell’armocromia e Gabriella Gasparini, foodblogger emiliana e docente di cucina, che da anni promuove la cultura culinaria tradizionale modenese.

Le categorie dei premi sono due: premio creatività per il miglior allestimento, outfit e stile decorativo e premio food per le migliori proposte culinarie.

A ciascuno dei due tavoli vincitori verrà consegnato un premio a sorpresa, annunciato la sera stessa, per regalare un po’ di suspance e mantenere vivo il gioco.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al seguente link https://thesignofcolor.com/a- cena-con-il-colore-2024/ oppure al numero 328 5755732.

La cena, patrocinata dal Comune di Sassuolo, si inserisce come evento celebrativo del più ampio progetto Thesignofcolor , voluto e pensato da Ceramicolor.

Il progetto ha inizio circa nove anni fa, con la creazione del blog www.thesignofcolor.com

che, tramite articoli di carattere culturale, enfatizza l’importanza del colore attraverso le sue espressioni quali l’arte, la creatività, il cibo e tanto altro ancora.

Quest’anno abbiamo incrementato i contenuti attraverso la creazione di due nuove rubriche: “A cena con il colore e …Gabriella” e “Le forme del design secondo …”, un ricettario e un’intervista al mese, ciascuna dedicata rispettivamente al tema Food e Design. Thesignofcolor è diventato un vero e proprio magazine: un luogo virtuale che consente di parlare del mondo della ceramica e dei colorifici attraverso immagini, ispirazioni, notizie o curiosità.