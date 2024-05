Venerdì 10 maggio al Teatro Carani di Sassuolo il concerto-tributo a Celine Dion, Mariah Carey e Whitney Houston

Arriva al Teatro Carani un altro appuntamento con la musica leggera. “DIVAS Live”, in programma per il prossimo venerdì 10 maggio, sarà un concerto tributo a tre fra la più grandi voci femminili di sempre, tre artiste iconiche che hanno ispirato ed influenzato il sound di generazioni e generazioni di vocalist e cantanti: Celine Dion, Mariah Carey e Whitney Houston. Ad interpretare i brani di queste iconiche cantanti saranno le talentuosissime Teresa Gioda, Giulia Bellei e Valentina Cavazzuti, accompagnate al piano da Luca Bosi.

La serata vede la partecipazione speciale del Faith Gospel Choir, mentre Angelo Fernando Galeano con Alberto Casalegno guideranno il pubblico attraverso i brani.

La direzione artistica è di Angelo Fernando Galeano e Valentina Cavazzuti.

Biglietti € 13, con una riduzione ad € 10 per gli over 65 e under 25, acquistabili in biglietteria e online sul sito www.teatrocarani.it

Per informazioni è possibile scrivere a biglietteria@teatrocarani.it o consultare il sito www.teatrocarani.it