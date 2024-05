Trovato con hashish in auto, 23enne arrestato per spaccio a Gattatico

Ha manifestato un inspiegabile nervosismo al controllo dei carabinieri. È successo l’altra sera intorno alle 22:00, quando i militari della stazione di Gattatico hanno fermato un’autovettura con a bordo un 23enne. I carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo trovando il giovane in possesso di tre involucri confezionati con pellicola trasparente e contenente sostanza stupefacente del tipo hashish, rispettivamente dal peso complessivo di 1, 2 e 82 grammi, un bilancino di precisione, rotolo di pellicola trasparente utilizzata per il confezionamento, quadernino con appunti riconducibili all’attività di spaccio con elenco di nomi di persone e somme di denaro.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un coltello in acciaio della lunghezza di cm 19 di cui lama cm 8, intriso verosimilmente di sostanza resinosa del tipo hashish e un altro involucro trasparente contenente modica quantità di sostanza resinosa di colore marrone del tipo hashish. A seguito dei risvolti e degli elementi acquisiti, considerata la presunzione della detenzione ai fini di spaccio, il 23enne è stato condotto in caserma e al termine delle formalità di rito tratto in arresto ristretto a disposizione della Procura reggiana. Tutto quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.