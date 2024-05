L’emblema della Croce Rossa sul Municipio di Modena

Nella giornata di mercoledì 8 maggio la bandiera emblema della Croce Rossa Italiana, consegnata dal Comitato di Modena al sindaco della città, è stata esposta dal Municipio cittadino in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, in cui tutto il mondo ricorda la nascita di Henry Dunant, padre fondatore del Movimento internazionale di Croce Rossa e primo Premio Nobel per la Pace.

A Modena la Croce Rossa è presente da 137 anni e conta oggi 600 volontari che operano per lenire le sofferenze umane di chi soffre, così come fa il Movimento internazionale impegnato in tutto il mondo e nelle zone di conflitto coerente al motto “ovunque per chiunque”.

Le celebrazioni per il 160esimo anniversario della presenza della Croce Rossa in Italia continueranno nella giornata di sabato 11 maggio quando si apriranno con la cerimonia dell’alzabandiera alle ore 9 in piazza Roma davanti all’Accademia militare di Modena per proseguire durante tutto il pomeriggio in piazza Mazzini e poi fino a piazza Grande.

Nella serata di sabato 11 maggio, inoltre, il Diurno di piazza Mazzini e la Fontana dei Due Fiumi opera del Graziosi in piazza Garibaldi saranno illuminati di luce di colore rosso. La speciale illuminazione del Diurno è realizzata in collaborazione con gli Uffici Tecnici comunali, mentre quella della Fontana di largo Garibaldi avviene grazie alla collaborazione con Hera servizi Energia.