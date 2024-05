Il 16 maggio Flor Bertotti in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna

Giovedì 16 maggio Flor Bertotti (ore 21:00) sarà in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna.

Il concerto, in precedenza organizzato all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) il 6 maggio 2024, è spostato al Teatro EuropAuditorium di Bologna per motivazioni tecnico-logistiche indipendenti dalla volontà dell’artista e dell’organizzatore, in una data differente da quella prevista.

I biglietti di parterre/posto unico acquistati per l’Unipol Arena di Casalecchio rimarranno validi.

I biglietti acquistati per gli altri settori verranno rimborsati automaticamente.

Eventuali rimborsi per coloro che hanno acquistato nei punti vendita, potranno essere richiesti entro il 9 maggio sul sito del circuito in cui si ha effettuato l’acquisto.

I biglietti sono disponibili solo online. Maggiori info su https://www.vivoconcerti.com/