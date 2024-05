Affidata la progettazione esecutiva per la sede della Polizia Locale di Carpi

Nuovo passaggio amministrativo per la futura sede della Polizia Locale: è stato approvato l’affidamento dei servizio di architettura e ingegneria « inerente la progettazione definitiva-esecutiva, le indagini, la direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, catasto e attestato di prestazione energetica ». L’incarico è andato al Raggruppamento Temporaneo di Progettisti composto dalla “RPA srl” (mandataria) di Perugia e dalla “Habitat Ingegneria srl” (mandante) di Cagliari, per una spesa totale di euro 261.017,94.

Il futuro Comando di Polizia Locale troverà posto negli ex-locali della polisportiva “Dorando Pietri”, in via Nuova Ponente 22 e 24, nell’ambito della razionalizzazione delle sedi comunali.

Il costo complessivo presunto è di euro 2.650.000 IVA compresa, dei quali due milioni per il piano terra dell’edificio (mq. 1.500 circa), fra opere edili, impianti meccanici, impianti elettrici e speciali, nonché il risanamento del seminterrato (mq 500 circa) e la sistemazione del parcheggio.

Si prevede che saranno destinati alla Polizia Locale i piani terra e interrato della porzione Sud, dove la polisportiva aveva, rispettivamente, locali ricreativi e depositi e ripostigli.