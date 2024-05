Serata dedicata all’alpinismo con il Cai, il 10 maggio al Teatro Bismantova con Alessandro Baù

Una serata affascinante viene proposta venerdì 10 maggio dal Cai sezione Bismantova di Castelnovo Monti in collaborazione con il Comune di Castelnovo Monti. Alle ore 21.15 al Teatro Bismantova è infatti in programma un incontro con l’alpinista Alessandro Baù, dal titolo Controvento: seguire l’istinto alla ricerca di un alpinismo esplorativo. Un evento a ingresso libero, rivolto ad appassionati di alpinismo e montagna ma non solo.

Alessandro Baù, nato a Padova nei primi anni ‘80, è un grande nome dell’alpinismo italiano: è guida alpina e accademico del Cai. Ha iniziato ad arrampicare con suo papà all’età di 14 anni; dalla roccia pian piano ha scoperto la neve, il ghiaccio, il misto, l’alpinismo invernale, facendo così diventare la montagna parte importante della sua vita.

Predilige un alpinismo “esplorativo”, alla ricerca di nuovi itinerari, sia in Italia che all’estero, seguendo il suo istinto, quasi in una sorta di percorso “controvento”. Ha aperto nuove ed impegnative vie di arrampicata nelle Dolomiti (Civetta, Tre Cime di Lavaredo, Pale di San Martino, Pale di San Lucano) ma anche in Patagonia e in Pakistan; di queste avventure e di altre parlerà durante la serata.

Ingegnere, circa otto anni fa ha dato le dimissioni da lavoratore dipendente, per rimettersi in gioco e dedicarsi a tempo pieno alle sue passioni, ed essere alpinista, guida alpina e ingegnere freelancee.

Per informazioni: caibismantova@alice.it.