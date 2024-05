I premiati della 9° Estemporanea di pittura “En Plein Air” tema “Nonantola: il centro storico, il territorio e le tradizioni”

I gruppi NonantolArte e PhotoNonantolArte dell’Associazione La Clessidra APS hanno organizzato il 4 e 5 Maggio 2024 la 9° Estemporanea di pittura “En Plein Air” tema “Nonantola: il centro storico, il territorio e le tradizioni”, in collaborazione con la Partecipanza Agraria e l’Associazione Pro Loco.

Si ringraziano i 46 artisti provenienti da più parti d’Italia che hanno dipinto 56 opere consegnate nei due giorni di concorso e gli sponsor dell’Associazione La Clessidra APS: Banca Mediolanum, Partecipanza Agraria, Nuova S.P.Z., Laboratorio Acquarama, UnipolSai Assicoop, Agenzia La Piazza, Auser Nonantola, Unicolor e Vini Erioli.

La giuria del concorso di pittura era composta da: Franco Bulfarini – critico d’arte, Carla Costantini – artista ceramista, Loris Sighinolfi – presidente Archeo Nonantola, Maria Cristina Neviani – artista e musicista, Silvano Bicocchi – direttore FIAF (federazione italiana associazione fotografi), Armando Calvelli – artista e fotografo.

I premiati della 9° Estemporanea di pittura “En Plein Air”

Primo Premio a Walter Marchese di Alessandria,

Secondo Premio a Gianni Bissoli di Angiari (VR),

Terzo Premio a Gilberto Sartori di Padova,

Quarto Premio a Massimo Riccò di Modena,

Quinto Premio a Valter Tamiazzo di Cinto Euganeo (PD),

Sesto Premio a Elio Roberti di Brescia,

Premio Banca Mediolanum a Elio Carnevali di Pegognaga (MN),

Premio Partecipanza Agraria a Romano Bertelli di Ostiglia (MN),

Premio Nuova S.P.Z. a Massimo Riccò di Modena,

Premio Laboratorio Acquarama a Irene Habegger di Novara,

Premio UnipolSai Assicoop a Amissao Lima di Faenza (RA),

Premio Agenzia La Piazza a Uber Gatti di Brescia,

Premio Auser Nonantola a Claudio Guatteri di Castelguelfo (PR),

Premio sponsor privato a Marina Basaglia di Cerea (VR),

Premio giovane artista Unicolor a Manuel Losavio di Campogalliano (MO).

Un premio speciale a Massimo Riccò di Modena che vedrà l’immagine della sua opere come locandina della Fiera di Luglio di Nonantola. Segnalazioni con premi offerti da Vini Erioli agli artisti: Dario Vitale di Pavia, Lello Negozio di Fratta Todina (PG), Angelo Augelli di Mairago (LO), Guerino Apostoli di Botticino (BS) e Alberto Zappa di Desenzano (BS).

Giornate all’aria aperta

Il concorso di pittura rientra nella rassegna “Giornate all’aria aperta, un percorso di colori e profumi che parte dal Centro Storico e arriva in Partecipanza Agraria”.

Sabato 4 gli artisti hanno dipinto nel Centro Storico di Nonantola, in via Marconi e Piazza Caduti Partigiani era presente il mercatino artistico creativo a cura della Pro Loco, nel pomeriggio la visita guidata a cura del Museo di Nonantola per scoprite il medioevo nel borgo e nelle mura trecentesche.

Domenica 5 gli artisti hanno dipinto sui terreni della Partecipanza Agraria allestendo in vari punti la propria postazione di lavoro e piccole esposizioni d’arte presso la Casa della Guardia. La Pro Loco ha organizzato Olistica all’aria aperta con banchetti, yoga all’aperto, laboratori per bambini, angolo relax e conferenze. Visita guidata fotografica sulla storia della Partecipanza nell’area naturalistica del Torrazzuolo a cura del Museo di Nonantola, PhotoNonantolArte e NonantolaFilmFestival APS. Per tutto il giorno erano presenti il mercato di artigianato artistico di Modena, il mercato contadino, stand con gnocco fritto a cura di VPCN e punti ristoro. Nel Pomeriggio il laboratorio scientifico esperienziale nel campo catalogo della Partecipanza Agraria per bambini a cura del CEAS Associato Nonantola con il sostegno dell’Associazione Niente di Nuovo ODV.