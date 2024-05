Fiorano, Fondazione Coccapani inaugura sabato l’avvio dei nuovi servizi

La Fondazione Coccapani nei suoi oltre 100 anni di storia ha sempre mantenuto un forte radicamento al territorio di cui è espressione, senza perdere l’identità che ne ha caratterizzato la costituzione. Infatti ancora oggi, dopo tutti questi anni, il cuore della sua azione sono la cura delle nuove generazioni e delle generazioni anziane, a significare un legame forte e inscindibile tra tutte le fasi della vita.

In questo contesto è stato avviato un progetto denominato “Spazio Intergenerazionale per promuovere la solidarietà tra le generazioni” la cui prima finalità è quella di una maggiore integrazione tra le 2 generazioni attraverso un contatto più stretto tra queste fasce di età. Infatti come è stato recentemente studiato lo scambio di esperienze tra i bambini e gli anziani è una fonte preziosa per sviluppare le capacità dei bambini e difendere le competenze degli anziani attraverso la trasmissione del loro sapere.

La realizzazione delle opere necessarie per consentire questo scambio tra generazioni è stata l’occasione anche per incrementare la capacità di servizi alla fascia delle persone anziani, oltre a migliorare la sostenibilità della struttura nel tempo, partendo dal risparmio energetico, grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico.

Per le sue caratteristiche, il progetto vede come partner diversi Enti del territorio come il Comune di Fiorano Modenese, l’Unione del Distretto Ceramico e l’Azienda Sanitaria Locale.

Per tutte queste caratteristiche il progetto è stato proposto per il bando PERSONAE della Fondazione di Modena ed è stato valutato meritevole di un contributo in quanto rispondente alla sfida Welfare Inclusivo.

Le opere finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi sono ormai concluse e pertanto nella giornata di sabato 11 maggio 2024 dalle ore 9 alle ore 11 si svolgerà l’inaugurazione per l’avvio dei nuovi servizi.

In questa giornata saranno presenti: FRANCESCO TOSI Sindaco di Fiorano Modenese, MATTEO TIEZZI Presidente Fondazione di Modena, FEDERICA RONCHETTI Direttore AUSL Distretto di Sassuolo, LUIGI ZIRONI Presidente Unione dei Comuni Distretto Ceramico, PAOLA ELISA ROSSETTI Responsabile Politiche Sociali Unione, MONS. GIULIANO GAZZETTI Vicario Generale Diocesi di Modena, DON ALBERTO ZIRONI Presidente Provinciale FISM Modena e DON ROBERTO MONTECCHI Parroco di Fiorano Modenese.

L’evento sarà l’occasione per presentare le finalità del progetto e per dare le prime testimonianze di quanto si è realizzato in questo ultimo periodo per integrazione tra queste generazioni.