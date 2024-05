Chiusure notturne su A1, A14, Tangenziale di Bologna e Nuova Bazzanese

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano. L’area di servizio San Martino est, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, SS9 Var, SP343 R viale Europa e rientrare in A1 a Parma.

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano. In tale orario, l’area di parcheggio Crostolo est, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS9 via Emilia, via Bertona, SP111 e rientrare in A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine. Si ricorda la chiusura, sulla stessa A1 e nella stessa notte, della stazione di Parma, in entrata e in uscita, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Sempre per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 maggio, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano. In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Valsamoggia; verso Milano: Modena nord.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 maggio sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, il ramo di allacciamento sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova. In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro, al km 22+200, percorrere la Tangenziale ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 2 Borgo Panigale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Emilia Ponente, via Ducati, via De Gasperi e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

Di conseguenza, saranno adottati i seguenti provvedimenti: chiusura dello svincolo che dal Ramo Verde, con provenienza dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa i veicoli diretti verso Casalecchio, potranno uscire allo svincolo San Giovanni in Persiceto, percorrere la viabilità ordinaria: via Persicetana, via De Gasperi ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale; gli svincoli 4 via del Triumvirato e 3 Ramo Verde non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e saranno chiusi in entrata verso Casalecchio/A1. In alternativa, si potrà uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e seguire l’itinerario sopra indicato ed entrare allo svincolo 2 Borgo Panigale.

Sul Ramo di allacciamento Nuova Bazzanese/Tangenziale e sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla Nuova Bazzanese immette sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene da Vignola ed è diretto verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto; sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla Tangenziale di Bologna immette sulla Nuova Bazzanese, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed è diretto verso Bologna città e Vignola. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.