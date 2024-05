I ragazzi della Reggiana Nuoto al “13° Meeting Squalo Blu” di San Marino

Vittorie e medaglie per i giovani atleti di Reggiana Nuoto al “13° Meeting Squalo Blu”, che si è svolto da poco presso la piscina olimpica coperta (mt.50 per 8 corsie) del Multieventi Sport Domus di Serravalle (RSM). La manifestazione natatoria, organizzata dalla “Gens Acquatica San Marino” in collaborazione con la “Federazione Sanmarinese Nuoto” e il “Comitato Olimpico Nazionale Sanmarinese”, ha visto la partecipazioni di 30 squadre provenienti da tutta Italia e oltre 1000 atleti di tutte le età (nelle categorie ‘Esordienti’ B e A, ‘Ragazzi’, ‘Juniores’ e ‘Assoluti’, femmine e maschi).

Nella classifica a squadre “Reggiana Nuoto” si è piazzata al sesto posto a pari merito con “Esa Life SSD” con 222 punti, precedute da “Pol Garden Rimini” (275,50), “SSD Team Marche” (311,50), “Gens Aquatica San Marino” (403,50), “Libertas R.N. – Perugia” (489) e “Rappresentativa FIN Emilia Romagna” (537).

Alla manifestazione hanno partecipato ventisette atleti reggiani. Tra i più grandi si sono distinti in modo particolare: Sebastian Manfredi, oro nei 50 e 100 dorso, bronzo nei 50 e 100 stile libero (Juniores); Ilaria De Francesco, bronzo nei 100 stile libero (Juniores); Marina Calcamuggi, oro nei 100 dorso (Juniores); Simone Ficarelli, oro nei 50 e 100 rana (Juniores); Chiara Davoli, bronzo nei 50 e 100 farfalla (Assoluti). Inoltre nella categoria ‘Ragazzi’: Federico Zini, argento nei 50 e bronzo nei 100 rana (R-2010); Joel Sciaboni, bronzo nei 50 rana (A-2010); Mattia Campanale, bronzo nei 50 e 100 rana (R-2009-8).

“Con la trasferta di San Marino si inaugura la stagione in vasca da 50 – commenta il direttore sportivo Filippo Barbacini -, il primo test è stato positivo. Non sono mancate prestazioni cronometriche interessanti nonostante i grandi carichi di lavoro che stanno effettuando i ragazzi”.

Il prossimo appuntamento sarà il Trofeo del Tricolore a Reggio Emilia sabato 11 e domenica 12 maggio, presso la piscina Ferretti-Ferrari di via Melato.