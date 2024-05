Alla Città metropolitana il contributo regionale per valorizzare la filiera produttiva delle imprese fashion del Centergross

Un percorso rivolto alle 490 aziende della moda insediate al Centergross, fatto di incontri e laboratori, seminari, visite e confronti, per valorizzare la filiera produttiva in materia di sostenibilità ambientale e qualità del lavoro. Questo il cuore del progetto “Sostenibilità e qualità del lavoro nella catena del valore delle imprese fashion al Centergross”, della Città metropolitana, con il supporto tecnico di Clust-ER Create e Fondazione Democenter – Sipe, risultato primo nella graduatoria del bando regionale per il sostegno di laboratori territoriali per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese – biennio 2024/2025.

Il progetto rientra tra le attività di Bologna Innovation Square (BIS), la piattaforma dell’innovazione dell’Ufficio comune sviluppo economico, imprese, occupazione di Città metropolitana e Comune di Bologna, di cui lo stesso Centergross è partner sostenitore, e può contare su un contributo di 80 mila euro fino al 2025. Nel concreto propone un percorso per condividere con le aziende della moda insediate al Centergross la definizione di strumenti e criteri, quali filiera corta, circolarità, impronta ambientale del prodotto, evidenza dei prodotti chimici, qualificazione sociale ed etica. Si tratta di temi molto attuali già oggetto di ampio dibattito in Europa che costituiranno la base di future azioni come il Passaporto Digitale di Prodotto per tracciare la catena del valore sostenibile del settore moda.

Con questa iniziativa la Città metropolitana intende contribuire ancora una volta, come fa già da diversi anni, alla valorizzazione del Centergross e del suo comparto principale puntando sulla strada dell’innovazione, l’unica via in grado di vincere le sfide sul mercato globale. Il progetto si inserisce infatti in un percorso avviato nel 2021 sulla valorizzazione delle attività promozionali del Centergross come Distretto del Pronto Moda. Il percorso ha visto coinvolgere recentemente alcune associazioni di categoria del commercio, del mondo produttivo e la Regione Emilia-Romagna portando alla focalizzazione sullo sviluppo sostenibile e sulla qualità del lavoro.

Cos’è Bologna Innovation Square (BIS)

Bologna Innovation Square (BIS) è lo spazio per il confronto e la collaborazione aperta e volontaria tra le imprese, le amministrazioni e le realtà dell’innovazione del territorio metropolitano. L’obiettivo è quello di sviluppare sinergie e progettualità condivise in grado di consolidare e rafforzare l’innovazione del sistema economico metropolitano, uno dei migliori in Europa per fare impresa.

La piattaforma BIS vuole contribuire a rendere il territorio metropolitano uno dei più innovativi in Italia, agevolando e promuovendo la collaborazione tra gli attori del sistema territoriale in stretta sinergia con l’ecosistema dell’innovazione regionale. BIS è la dichiarazione di una comunità di intenti tra Pubblica amministrazione, Università, imprese, centri di ricerca, spazi dell’innovazione e startup, che utilizzano le metodologie dell’’innovazione aperta, per mettersi in rete e realizzare attività di beneficio comune e per il territorio.