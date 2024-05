Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi di tipo stratificato; in serata probabili addensamenti più consistenti sui rilievi occidentali. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 12 e 14 gradi. Massime in aumento con valori tra 20 e 25 gradi. Venti venti deboli variabili, tendenti a ruotare da sud-ovest e a rinforzare sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)