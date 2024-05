Teatro Carani gremito per l’evento “Nicola Gratteri – Le mafie nel digitale”

Grande affluenza di giovani per ascoltare le parole del Procuratore impegnato da anni nella lotta contro la ‘ndrangheta. L’ospite della serata, organizzata dal C.T.G Centro Turistico Giovanile di Sassuolo – associazione da anni attiva sul territorio con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza con eventi che spaziano dall’intrattenimento alla cultura, passando per la ristorazione – il procuratore Nicola Gratteri, ad oggi è uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ‘ndrangheta.

“Siamo molto soddisfatti di aver avuto l’opportunità di invitare una figura come Nicola Gratteri nel nostro nuovo Teatro cittadino, riuscendo a registrare un sold out in poco più di un’ora dall’apertura delle iscrizioni per l’evento” – esordisce Andrea Bedini, neoeletto presidente dell’associazione C.T.G.

Teatro Carani come detto tutto esaurito, ma salta all’occhio la prevalenza di ospiti della fascia 16-30 anni che fa ben sperare per il futuro del distretto. “Non nascondiamo che il nostro obiettivo era coinvolgere la cittadinanza in genere – prosegue Bedini – ma siamo orgogliosi di essere riusciti a coinvolgere tanti giovani nostri coetanei per un evento che portava tematiche di questo genere, che troppo spesso dimentichiamo. Ci tengo, a nome di tutta l’associazione, ringraziare anche i docenti delle scuole superiori del territorio che hanno ben accolto la nostra iniziativa e hanno coinvolto gruppi di alunni per questa serata”.

L’associazione C.T.G. sarà nuovamente impegnata in Piazzale della Rosa dal 4 al 7 luglio con il TADE WEEK, un 4 giorni di eventi culturali, di intrattenimento e aggregazione. Il presidente Bedini, in merito all’iniziativa, ha concluso dicendo “Proprio oggi, sulle pagine social del C.T.G., abbiamo annunciato la prima ospite: giovedì 4 luglio avremo sul palco dell’evento Cecilia Sala e siamo davvero entusiasti di poter portare una giornalista del suo calibro a Sassuolo. In attesa di rincontrarci tutti in Piazzale della Rosa, ci teniamo a ringraziare ancora tutti i partecipanti di questa serata, con la speranza di rivederci presto”.