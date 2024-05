Esperienza di volontariato a Digione: opportunità per un giovane formiginese tra i 18 e i 30 anni

Fino al 15 maggio è possibile candidarsi per partecipare a un’esperienza di volontariato a Digione, in Francia. L’opportunità è rivolta a un giovane residente a Formigine, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che trascorrerà all’estero un periodo che va indicativamente dal 1 giugno al 18 ottobre 2024. Grazie alla positiva esperienza dello scorso anno, il Comune di Formigine partecipa per la seconda volta come partner a un progetto di volontariato promosso dalla città di Digione.

L’esperienza rientra nelle proposte offerte dal Corpo Europeo di Solidarietà, iniziativa dell’Unione Europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato all’estero, e si fonda sul Servizio Volontario Europeo (parte del programma Erasmus+) e su altri programmi di finanziamento dell’UE. L’obiettivo è costituire un’esperienza di apprendimento interculturale in un contesto non formale, promuovendo l’integrazione sociale e la partecipazione attiva dei volontari coinvolti.

Il giovane volontario presterà servizio nell’ambito di una delle seguenti tre missioni: centro multi accoglienza per bambini 0-3 anni, partecipazione alle attività di sport acquatici e di sport all’aperto e partecipazione all’attività di animazione sui temi ambientali. Tutti i costi di vitto, alloggio e attività sono coperti dal programma Corpo Europeo di Solidarietà dell’Unione Europea. L’alloggio per il volontario è previsto in un appartamento comunale in condivisione con eventuali altri volontari stranieri, a 15 minuti a piedi dal luogo delle attività di volontariato, mentre il costo del viaggio andata e ritorno sarà coperto e rimborsato al volontario fino ad un massimo di 275€. È previsto un pocket money mensile per le piccole spese personali.

Sempre in tema di connessioni con l’Europa, giovedì 9 maggio alle ore 18.30 presso il Castello di Formigine si terrà “Costruire ponti, non muri. Erasmus+ e opportunità di esperienze all’estero”. All’evento interverranno le insegnanti delle scuole Carducci e Ferrari di Formigine, che racconteranno la loro esperienza nell’ambito dei progetti all’estero, e alcuni rappresentanti di CISV Italia, associazione affiliata all’UNESCO che offre a bambini, ragazzi e adulti l’opportunità di sperimentare la ricchezza delle differenze culturali. In contemporanea con l’incontro, nella sala adiacente si terrà un laboratorio ludico creativo di educazione alla pace a cura dei volontari dell’associazione CISV Italia e rivolto ai bambini di quinta elementare. L’evento, organizzato nell’ambito di Formigine Senza Frontiere, è a ingresso libero con prenotazione consigliata: ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it – 059 416149.