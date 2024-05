Domenica 5 maggio è la Giornata Internazionale dell’Ostetrica: a Carpi un’intera giornata dedicata a donne, mamme e famiglie

Un’intera giornata al femminile per parlare di preparazione al travaglio, parto, allattamento e accudimento del neonato e tanto altro. A organizzarla sono le ostetriche del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, domenica 5 maggio in occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica.

A partire dalle 10, presso il Cortile d’onore di Palazzo Pio a Carpi, incontri, laboratori, letture, ma anche giochi, trucca-bimbi, body painting e tanto altro per bambini, donne in attesa, mamme e papà.

L’iniziativa vede la collaborazione di diversi enti e associazioni del territorio, come Centro per le famiglie, Il Castello dei Ragazzi – Biblioteca Il Falco Magico, UDI, Centro Antiviolenza, AMO e GAAM.

Un appuntamento importante per approfondire il ruolo di questa figura professionale così importante: le ostetriche infatti sono vicine alle donne e alle famiglie in modo capillare su tutto il territorio provinciale, nei servizi ospedalieri, consultoriali e a domicilio. Prendono in carico la persona in tantissimi ambiti e aspetti della vita, dall’infanzia all’adolescenza, dalla gravidanza al sostegno al parto e nel post partum, passando per allattamento e sostegno alla genitorialità. Si occupano di promozione della salute nelle scuole e nei servizi della comunità, di prevenzione dei tumori della sfera sessuale femminile, di accompagnamento alla menopausa, e sono presenti in tutte le situazioni di fragilità che si possono verificare durante il percorso nascita.

La Giornata Internazionale dell’Ostetrica 2024 ha come tema il cambiamento climatico, sottolineato nel claim “Ostetriche, una soluzione vitale per il clima”.

“Il nostro pianeta – spiega la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica in una nota – sta sperimentando sempre più ondate di caldo, più inondazioni e più disastri naturali, con un impatto significativo sulla salute di donne e bambini. Mettere risorse e sforzi per affrontare la crisi climatica è una questione di estrema urgenza. Le ostetriche rappresentano una soluzione vitale per adattare i sistemi sanitari ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di carbonio in generale. Le ostetriche forniscono servizi sanitari sicuri e sostenibili dal punto di vista ambientale, aiutano le comunità a adattarsi ai cambiamenti climatici e sono i primi soccorritori durante i disastri climatici”.