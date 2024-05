Serie B1 femminile di tennis: lo Sporting ai blocchi di partenza

Torna il Campionato Nazionale di Serie B1 femminile e torna il grande tennis a Sassuolo perché tra le 21 squadre “in rosa” in Italia vi è proprio la formazione dello Sporting Club Sassuolo. Dal 2021, infatti, si conferma nella categoria e da questa stagione con l’obiettivo di salire nella serie maggiore al pari del team maschile!

La B1 si articola in 3 gironi rispettivamente da 7 squadre con formula di sola andata; ogni incontro intersociale si disputa al meglio dei tre set in tre match di singolare e uno di doppio. Il Campionato è già in campo da domenica 28 aprile, ma nel girone 3 dove lo Sporting è inserito, la formazione sassolese aveva il turno di riposo. Quindi partenza il 5 maggio in casa contro le toscane del CT Montecchio, turno di riposo il 12 per gli Internazionali di Roma, e poi un incontro dopo l’altro fino a metà giugno: il 19 maggio in casa con CT Lucca, il 26 a Merano contro il TC Rungg, il 2 giugno a Sassuolo con Arnesano Salento Tennis Academy, per finire il 9 e il 16 rispettivamente a San Giorgio del Sannio e Piombino. Al termine di questa prima fase e in base alla classifica raggiunta, verrà stilato il tabellone play off / play out con formula di andata e ritorno per decretare promozioni e retrocessioni.

In formazione per lo Sporting Club Sassuolo alcuni nomi stranieri che vanno a rinforzare una squadra molto determinata: la bulgara Elitsa Kostova e la tedesca Chantal Sauvant, oltre alla presenza certa di Valeria Muratori. I vivai di casa Alice Gubertini, Azzurra Cremonini e Shalom Salvi non saranno da meno, reduci da un’ottima stagione individuale, e come sempre alla guida della squadra il capitano maestro Simone Cerfogli.

L’ingresso al circolo è gratuito e aperto a tutti i Soci e appassionati di tennis per assistere agli incontri la domenica mattina alle ore 10:00 sui campi in terra rossa all’aperto e tifare lo Sporting Club Sassuolo.