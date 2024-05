“Reggio Emilia, città dei sentieri”: tre le camminate in programma nel weekend

Nel fine settimana del 4 e 5 maggio sono in programma tre camminate dedicate ad altrettanti percorsi tra la città e la campagna della rete “Reggio Emilia, città dei sentieri”.

Sabato 4 maggio, dalle ore 15 con partenza davanti alla chiesa della Madonna della Neve (via Don Guglielmi 22), è in programma una camminata di apertura della diramazione di Castellazzo (2,6 chilometri, durata 55 minuti circa), lungo il percorso Cai 610C. La passeggiata sarà anche un occasione per ammirare il murales “Memorie ruggenti” costruito in memoria di un drammatico fatto accaduto proprio a Castellazzo nel 1945.

Domenica 5 maggio sono due le passeggiate in programma. Alle ore 9, davanti al centro sociale Quaresimo (via Pigoni 9), prende il via la seconda Magnalonga della Biodiversità, un percorso di 7 chilometri adatto a tutte le famiglie con bambini e camminatori appassionati in compagnia degli asinelli dell’Asineria Asini di Reggio Emilia. La passeggiata prevede degustazioni presso le aziende agricole situate lungo il percorso, giochi per bambini, spettacoli di strada e clownerie, iscrizione obbligatoria: informazioni al link https://eventi.comune.re.it/eventi/evento/2magnalonga-della-biodiversita/

Al pomeriggio, alle ore 15, è invece in programma la camminata lungo la greenway del Rodano e l’anello di Gavassa (9 chilometri circa): la partenza è prevista dal piazzale della Chiesa di San Floriano (via Fleming 10)