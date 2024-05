Adeguamento antisismico e lavorazioni metalliche: la specialità dell’azienda LAFF di Scandiano

Nel cuore dell’Emilia, a Scandiano, si trova un’azienda che porta avanti una missione di sicurezza e qualità nel settore delle costruzioni e delle lavorazioni metalliche. LAFF, un nome noto in tutta la regione, si è guadagnato la reputazione di leader nell’adeguamento antisismico e nella produzione di manufatti in ferro di alta qualità.

Specializzata nella realizzazione di strutture per l’adeguamento antisismico di varie tipologie di edifici, dall’abitazione privata agli uffici, dai capannoni industriali alle strutture pubbliche come scuole e palestre, LAFF si distingue per la sua attenzione ai dettagli e alla sicurezza.

Ma non è solo questo il punto di forza di questa azienda storica. LAFF eccelle anche nella produzione di manufatti in ferro su misura, come scale in ferro, scale alla marinara e scale metalliche per utilizzi sia civili che industriali. Inoltre, la loro competenza in carpenteria fabbrile e lavorazioni metalliche si estende alla realizzazione di pensiline e tettoie su misura, che possono essere adattate alle esigenze di ville, casali e attività commerciali o industriali.

Francesco Manzo, co-titolare di LAFF, sottolinea l’importanza dell’adeguamento antisismico e degli incentivi disponibili per coloro che scelgono di investire in sicurezza. “Presso LAFF, non solo ci occupiamo della realizzazione delle strutture antisismiche, ma assistiamo i nostri clienti nell’accesso ai bonus e alle detrazioni fiscali disponibili”, afferma Manzo. “Inoltre, ci prendiamo cura di tutte le pratiche necessarie e seguiamo l’intero processo di adeguamento, dalla A alla Z, per garantire la massima tranquillità ai nostri clienti”. L’imprenditore ha concluso parlando dei Grigliati e dei bonus riservati all’adeguamento antisismico: “Laff è presente da anni nel setttore Ceramico, locomotiva principale per il territorio. Le più importanti aziende ceramiche si sono affidate a noi per la fornitura di grigliati elettroforgiati e pressati, grigliati su misura con le caratteristiche di portata specifiche per il settore ceramico. Inoltre è importante ricordare che, per quanto riguarda l’adeguamento antisismico, oggi è possibile accedere ad importanti sgravi fiscali al 70%. La nostra squadra è in grado di seguire tutte le pratiche, anche quelle relative alla documentazione necessaria per accedere ai bonus”.

Con sede a Scandiano, LAFF è un punto di riferimento per chi cerca soluzioni affidabili nel settore delle costruzioni e delle lavorazioni metalliche. Attiva in tutta l’Emilia, l’azienda vanta una vasta esperienza e un team altamente qualificato pronto a soddisfare le esigenze più specifiche dei clienti.

