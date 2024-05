Sabato 4 maggio ai laghi Curiel “Benessere per il Caregiver”

Per la quattordicesima volta il mese di maggio sarà caratterizzato dall’appuntamento con i “CAREGIVER DAY”, che vedrà convegni, seminari e laboratori, in presenza e online, per: riflettere, confrontarsi, valorizzare e sostenere il ruolo del caregiver familiare nelle nostre comunità come motore di un nuovo welfare.

Con il sostegno dell’Unione delle Terre d’Argine e il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dell’Ausl di Modena, la Cooperativa sociale ANZIANI E NON SOLO in partenariato con CARER ETS Associazione dei caregiver familiari, presenta un fitto programma di eventi per tutto il mese nei diversi Comuni dell’Unione.

Il programma si aprirà sabato 4 maggio e Campogalliano, presso la riserva naturale dei Laghi Curiel, in via Albione, quando, dalle 10 alle 12, è in programma un evento dal titolo “Benessere per il caregiver” comprendente riflessioni ed attività su meditazione guidata, fototerapia, poesia nascosta, natura e benessere, con la presenza di Rebecca Vellani, psicologa, Alessandra Foppoli, musicoterapista e fototerapista, Licia Boccaletti, presidente Anziani e non solo, Sara Beccati, sociologa.

Nelle settimane seguenti molti altri appuntamenti a Carpi, Novi e Soliera, tutti gratuiti.

Per iscrizioni: Segretaria organizzativa di Anziani e non solo Tel 059.645421, mail info@anzianienonsolo.it, Cell e Whattsapp +39 393.9096569.

Il programma completo è scaricabile su WWW.CAREGIVERDAY.IT/#CDAY_2024