Torna la Walk Marathon scandianese

Un camminata non competitiva, con diversi percorsi adatti a tutte le capacità, che si snoda tra i colli scandianesi alla scoperta del nostro territorio. Questa è la Walk Marathon, una camminata aperta a tutti: un’occasione per condividere la bellezza delle nostre colline con familiari e amici e per conoscere le nostre colline.

L’appuntamento, giunto alla quarta edizione, è organizzato da Tricolore Sport Marathon e Uisp insieme al Comune di Scandiano, con la collaborazione di tante associazioni sportive scandianesi, e avrà luogo domenica 5 maggio. Il ritrovo è previsto per le 7.30 presso Piazza Spallanzani, dove si potranno ritirare le pre-iscrizioni o effettuare nuove iscrizioni – verranno accettate le prime 1000.

Sono previsti i seguenti percorsi: Viola di 7.60 Km, Blu di 11.80 Km, Rosa di 15.8 Km, Arancione di 21 Km, Rosso di 27 km, Marathon di 42 Km, e Walk Trail di 21 Km. Per partecipare al percorso Marathon occorre aver compiuto i 18 anni, mentre non ci sono limiti di età per gli altri percorsi. Le partenze saranno suddivise in due scaglioni: alle ore 8:30/9:00 partiranno i percorsi Marathon e Walk Trail, alle ore 9:00/9:30 tutti gli altri percorsi. Il termine massimo per tutti i percorsi è fissato per le 18:30.

La quota di iscrizione è fissata in 15 € per il percorso Marathon e in 10 € per gli altri percorsi, 4 € per i ragazzi fino a 14 anni. La partecipazione è gratuita per i bambini fino a 5 anni.

Sono previsti anche pacchetti dedicati alle famiglie: il Pacchetto Family 3 (2 adulti e un ragazzo) a 22 €, il Pacchetto Family 4 (2 adulti e 2 ragazzi) a 25 €, e il Pacchetto Family 5 (2 adulti e 3 ragazzi) a 28 €. I ragazzi devono essere conviventi con gli adulti. È possibile iscrivere anche il proprio cane, alla quota di 4 €: al cane, che deve essere tenuto al guinzaglio, verrà consegnata una bandana, e presso tutti i punti di ristoro vi sarà un Dog Corner con acqua e crocchette. Per i gruppi numerosi provenienti da fuori provincia sarà necessario contattare l’organizzazione.

È previsto un grande pranzo in compagnia presso il Parco della Resistenza, con stand gastronomici che offriranno gnocco, tigelle, affettati e tortelli, e tanti punti di ristoro lungo il percorso.

Nell’attesa si può partecipare agli eventi collaterali: sabato 4 maggio dalle 16 il CAI di Scandiano organizza, presso la sala conferenze del Cinema Teatro Boiardo, in piazza Prampolini, un incontro dedicato ai grandi cammini d’Italia e d’Europa, alle testimonianze dirette e alle immagini da chi li ha percorsi. Sabato sera si svolgerà la prima “Cammincena al Castello”, una breve camminata fino a Castel Cugini dove cenare insieme ammirando il castello e il panorama. Per questo evento i posti sono limitati ed è necessario prenotare.

Per tutte le informazioni si possono visitare la pagina Facebook dedicata alla camminata o il sito web tricoloresportmarathon.it