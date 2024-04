Sabato a Sassuolo l’incontro “Comunità energetiche: rinnovabili e consapevoli”

Il Movimento 5 Stelle di Sassuolo, in coordinamento provinciale organizza un importante evento “COMUNITÀ ENERGETICHE: rinnovabili e consapevoli”. L’appuntamento è per sabato 4 maggio, alle 16.00, presso lo spazio di coalizione elettorale, in via Giuseppe Mazzini, 1/3 Sassuolo.

Intervengono: Silvia Piccinini, Consigliere M5S Regione Emilia Romagna; Matteo Mesini, Candidato sindaco per Sassuolo; Mattia Veronesi, Consigliere della Provincia di Modena e Andrea Baccarani, Membro del tavolo tecnico permanente CER.

“Le Comunità Energetiche rappresentano molto più di semplici incentivi economici. Sono un’opportunità per riconsiderare le nostre abitudini di consumo energetico. Crediamo fermamente nell’importanza della consapevolezza nella creazione e gestione delle Comunità Energetiche – afferma M5S – dove la parola “comunità” sottolinea il coinvolgimento attivo delle persone nelle scelte e nelle decisioni. Come Movimento 5 Stelle, siamo orgogliosi di rivendicare la paternità delle Comunità Energetiche a livello europeo, nazionale e regionale”.

I cittadini sono invitati alla discussione approfondita su questo tema cruciale per il nostro futuro energetico e comunitario.