Il programma dell’8^ edizione sassolese di “Rassegna in Auditorium”

Anche quest’anno torna l’appuntamento con la Rassegna in Auditorium, giunta alla sua ottava edizione.

All’Auditorium Pierangelo Bertoli di via Pia, da maggio ad ottobre, cinque appuntamenti promossi ed organizzati dalle Associazioni Culturali sassolesi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Si inizierà già sabato 4 maggio, a partire dalle ore 17, con “ Variazioni su Puccini ”: lirica e teatro per presentare le opere di Puccini, la sua vita e curiosità dell’epoca”, a cura del Circolo Amici della Lirica in collaborazione con STED e Associazione Evoé. Prenotazione obbligatoria al 335 534 8339

Sabato 25 maggio , sempre alle ore 17, “ Concerto a 4 mani ”, i brani musicali più noti in una originale versione al pianoforte a 4 mani a cura del Circolo Amici della Lirica / prenotazione obbligatoria al 335 534 8339

Sabato 1 giugno, invece, sarà la volta di “ Evita: tornerò e sarò milioni. Una donna e il mito ” con Isabella Dapinguente, Claudio Ughetti, Sabrina Gasparini a cura di Forum UTE / prenotazione obbligatoria al 348 5495475 o 349 5242240

Trascorsa l’estate la Rassegna in Auditorium tornerà sabato 12 ottobre con “ A Sylvia: poesie e musica per Sylvia Plath ”: teatro, storytelling e musica live per raccontare la poetessa e scrittrice adorata da Patti Smith a cura di Associazione Culturale G. P. Biasin e Collettivo SquiLibri.

Chiuderà la rassegna, sabato 26 ottobre, “ Le stagioni di Mario Rigoni Stern ”: letture e musiche per uomini, boschi e api a cura di Associazione Culturale G. P. Biasin e Collettivo SquiLibri.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito / per info www.comune.sassuolo.mo.it