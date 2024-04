Incendio in una palazzina a Formigine: 4 persone ricoverate per inalazione fumo

Questa mattina poco dopo 4:00, in via Mantegna a Formigine si è sviluppato un incendio in una palazzina di due piani.

I Vigili del fuoco di Sassuolo, con il supporto dell’autoscala, sono riusciti a mettere in salvo quattro persone rimaste intrappolate dalle fiamme e dal fumo negli appartamenti, somministrando ossigeno ai due occupanti dell’appartamento del piano terra. Le fiamme, che sembra siano scaturite dalla cucina, sono state domate subito dopo.

Quattro le persone ricoverate per accertamenti, causa inalazione di fumo. Oltre ai Vigili del fuoco, sul posto i sanitari del 118 ed i carabinieri.