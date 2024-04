Studenti modenesi protagonisti del giro dei cippi. Hanno provato QR code e deposto corone

Nel corso della mattinata di martedì 23 aprile, a Modena città, nell’ambito delle iniziative per commemorare il 79° anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo sono state deposte delle corone ai cippi in memoria dei caduti vittime della violenza nazi-fascista

Protagonisti dell’appuntamento studenti e studentesse della classe “3E” per le scuole medie “San Carlo”, accompagnati dalle insegnanti Natalia Di Genova ed Eva Bosco, e classe “3G” delle “Pasquale Paoli” affiancati dalle docenti Andreina Petrucci e Federica Festa Caputo.

Per ANPI erano presenti il Presidente Provinciale, Vanni Bulgarelli e le volontarie Luciana Labanti e Chiara Russo. Hanno partecipato inoltre i consiglieri del Quartiere 1, Welles Guerrieri e Giancarlo Marchi, il Vice Presidente del Quartiere “1”, Matteo Bertini e Andrea Bortolamasi, Assessore alla Cultura, Sport,Politiche giovanili, Città universitaria.

Il percorso della cerimonia si è snodato in 12 tappe, luoghi simbolo della barbarie fascista. Gli studenti hanno ascoltato con attenzione i cenni storici e biografici che hanno preceduto ognuna delle 12 tappe, in cui si è snodato il percorso, durante le quali una rappresentanza di loro ha deposto una corona.

Il Presidente Bulgarelli ha coinvolto gli studenti, portandoli a riflettere sul significato attuale e sempre rilevante della “Memoria della Resistenza”. Gli studenti sono rimasti particolarmente colpiti dalla giovane età dei caduti, poco più grandi di loro, che durante quel tragico periodo storico scelsero di combattere per un futuro di libertà, democrazia e dignità senza dimenticare l’importanza rivestita anche dalla Resistenza Civile.

Gli studenti sono stati particolarmente coinvolti dal Memoriale digitale della Resistenza Modenese, inaugurato lunedì 22 aprile, che rappresenta la Settima zona partigiana coincidente con la città di Modena. Alcuni tra loro hanno voluto sperimentare personalmente l’utilizzo del totem e dei QR code apposti sui cippi.

L’ANPI ringrazia tutti i partecipanti all’evento.