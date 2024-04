Maglie da calcio in asta per le cure di Amici per la vita

Arriva un supporto dal mondo del calcio ai servizi di fisioterapia e supporto psicologico a domicilio dell’Associazione Amici per la vita di Formigine, che assiste nella propria casa le famiglie con persone colpite da patologie oncologiche e neurodegenerative.

Il progetto Atleti al tuo fianco, che muove in Italia lo sport per attività di sensibilizzazione

oncologica, ha infatti raccolto diverse maglie di serie A del Sassuolo femminile della storica

stagione 2018/’19, quando le Neroverdi si piazzarono al quinto posto portando alla ribalta nazionale diverse giovani calciatrici italiane guidate da Mister Piovani.

Le maglie di 12 campionesse come Michela Cambiaghi e Martina Tomaselli, oggi attaccanti di Inter e Roma e della Nazionale Italiana, di Sendy Iannella, vincitrice di 4 scudetti, di Orsi e Brignoli, tutt’ora calciatrici Neroverdi, sono all’asta nella giornata di oggi mercoledì 24 aprile sul portale Memorabid al link https://www.memorabid.com/sassuoloxatletialtuofianco

Alla base d’asta di 30 euro le maglie sono già assegnabili: un piccolo gesto per aggiudicarsi un cimelio ma con il grande obiettivo di aiutare un’associazione che sul territorio modenese si impegna ogni giorno per migliorare la qualità della vita di tante persone in difficoltà.