L’Unione Tresinaro Secchia assume 2 informatici

Il Servizio Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 2 istruttori direttivi informatici (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione). Saranno assegnati al Servizio informatico dell’Unione Tresinaro Secchia per gestire e coordinare, anche per conto dei Comuni associati, i progetti di innovazione tecnologica legati al Piano triennale per l’informatica della Pubblica amministrazione, all’Agenda digitale della Regione Emilia Romagna e all’Agenda digitale Locale.

Tra i requisiti richiesti – che possono essere consultati nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet dell’Unione Tresinaro Secchia – un ampio spettro di lauree: Ingegneria dell’informazione e Scienze e tecnologie fisiche, informatiche o matematiche tra le triennali; Fisica, Informatica, Ingegneria elettronica, gestionale, informatica o delle telecomunicazioni, Matematica, Sicurezza informatica e Tecniche e metodi per la società dell’informazione tra le magistrali.

Il trattamento economico previsto è di 23.212,35 euro (stipendio tabellare) annui lordi, oltre alla tredicesima mensilità e agli eventuali ulteriori emolumenti contrattualmente previsti. La selezione avverrà sulla base di una prova scritta che si terrà mercoledì 29 maggio alle 9.30 a Scandiano e, se superata, una prova orale. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale del reclutamento InPA al link https://www.inpa.gov.it/, entro le ore 13 di lunedì 20 maggio (codice procedura: CU2024-07) a cui si accede tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cia), Carta nazionale dei servizi (Cns) o identità digitale Idas.