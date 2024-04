La vice sindaco di Mirandola incontra il questore di Modena Dosi

Questa mattina – mercoledì 24 aprile – Mirandola, San Felice e Finale Emilia sono state ricevute dal Questore di Modena, Donatella Dosi e dal capo Gabinetto, Michele Morra.

Durante l’incontro, il Vice Sindaco Letizia Budri, il Presidente dell’Unione dei Comuni Area Nord Marco Poletti Sindaco di San Felice Michele Goldoni hanno affrontato la delicata questione dell’organico del commissariato di Mirandola, il quale garantisce servizi a tutto il Distretto dell’area Nord: dal presidio del territorio a tutti i fondamentali servizi amministrativi come l’ufficio passaporti e l’ufficio stranieri.

Negli anni infatti le unità in forza al commissariato hanno visto una progressiva riduzione a causa degli agenti che hanno raggiunto l’età pensionabile non sostituito.

“A Maggio dello scorso 2019 il Commissariato di Mirandola contava 31 operatori in servizio – commenta a margine dell’incontro la Vice Sindaco Letizia Budri – Oggi ne risultano in servizio 27: una stima che ad Ottobre 2024, considerando due pensionamenti e uno in procinto di trasferirsi in virtù di un concorso vinto che lo porterà altrove, calerà di ulteriori tre unità. Un quadro e un sovraccarico di lavoro per il personale in servizio che preoccupa, ed è proprio quanto abbiamo espresso questa mattina al Questore Dosi. Considerata la maggior necessità di controllo del territorio, di ordine pubblico e delle tante pratiche amministrative che il Commissariato garantisce, diventa impellente riportare il personale del Commissariato quanto meno al numero originario il prima possibile”.