Incendio in ristorante-pizzeria a Bologna: distrutta la cucina

Incendio nella cucina di un ristorante-pizzeria di Bologna. E’ successo ieri sera intorno alle 18:00 all’Ospite di via Emilia ponente 242. La pizzeria è collocata al piano terra di un condominio di tre piani. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Intervenuti anche i sanitari del 118 in via precauzionale: nessuna persona è rimasta ferita.

Secondo una prima ricostruzione, la friggitrice era ad una temperatura molto alta, il calore avrebbe fatto sciogliere il grasso attaccato alla cappa che cadendo nell’olio a temperatura molto alta ha innescato l’incendio.

Cucina e zona forno sono andate quasi completamente distrutte. Il ristorante è stato dichiarato non più fruibile, fino al ripristino della cucina e dell’impianto elettrico.